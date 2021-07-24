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Медведев просил назначить матчи в Токио на более позднее время из-за погодных условий

Медведев просил назначить матчи в Токио на более позднее время из-за погодных условий
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Российский теннисист Даниил Медведев после победы в первом круге олимпийского турнира в Токио прокомментировал погодные условия в Японии.

Напомним, посеянный под вторым номером Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

«Я просил назначить матчи на более позднее время. Капитан моей команды Виктор Троицки пару раз разговаривал с судьей. Честно говоря, я не понимаю, почему они не начинают матчи, скажем, в 15:00.

Я слышал, что для тенниса существует какой-то комендантский час, что они должны заканчивать в полночь. Но если это так, то я только что закончил свой матч, а ещё нет и пяти вечера. У нас есть ещё 7 часов, чтобы играть. На всех кортах есть освещение, это значительно облегчит жизнь всем нам, теннисистам. Я просто не понимаю, почему они не перенесут игры.

На самом деле для телевидения это даже лучше, потому что чем позже вы играете, тем лучше для Соединенных Штатов и Европы. Я не знаю, может быть, Международная федерация тенниса сможет дать вам лучший ответ на вопрос, почему они решили играть в середине дня. Я сомневаюсь, что они изменят это решение, но мы надеемся, что они это сделают», — сказал Медведев на пресс-конференции после игры.

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