Россиянин Евгений Карловский проиграл в квалификации турнира ATP-250 в Кицбюэле
Поделиться
Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в финал квалификации турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В стартовом раунде отборочных соревнований он проиграл представителю Испании Карлосу Табернеру со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Карловский дважды подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в основную сетку Табернер поспорит с латвийцем Эрнестом Гулбисом.
В 2020 году победителем этих соревнования стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
20:27
-
20:25
-
17:37
-
17:25
-
17:11
-
14:52
-
14:12
-
13:46
-
11:47
-
11:33
-
11:01
-
10:50
-
09:23
-
09:23
-
09:19
-
08:16
-
06:24
- 23 июля 2021
-
21:26
-
20:51
-
17:48
-
15:57
-
15:30
-
14:03
-
13:34
-
11:49
-
10:18
-
09:32
-
06:55
-
00:09
- 22 июля 2021
-
20:59
-
20:31
-
20:02
-
19:36
-
19:22
-
19:16
Партнерский контент