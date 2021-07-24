Россиянин Евгений Карловский проиграл в квалификации турнира ATP-250 в Кицбюэле

Российский теннисист Евгений Карловский не сумел пробиться в финал квалификации турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В стартовом раунде отборочных соревнований он проиграл представителю Испании Карлосу Табернеру со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Карловский дважды подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в основную сетку Табернер поспорит с латвийцем Эрнестом Гулбисом.

В 2020 году победителем этих соревнования стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4.