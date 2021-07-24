Каспер Рууд начнёт выступление на турнире в Кицбюэле со второго круга

Сегодня состоялась жеребьёвка турнира в Кицбюэле (Австрия). Каспер Рууд (Норвегия) начнёт выступление со второго круга.

Напомним, что недавно Рууд завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ATP, выиграв турнир в Бостаде.

Помимо норвежца, во второй круг без борьбы прошли Филип Краинович (Сербия), Альберт Рамос-Виньолас (Испания) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Турнир в Кицбюэле стартует 26 июля и завершится 31 июля. Игры пройдут на грунте, а призовой фонд соревнований составит € 419 470. Российские теннисисты в Австрии не выступят.

Действующим победителем является Миомир Кецманович (Сербия), который в прошлом году обыграл в финальной встрече Янника Ханфмана (Германия) со счётом 6:4, 6:4.