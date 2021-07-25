Первая ракетка мира Эшли Барти сенсационно проиграла на старте олимпийского турнира

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти сенсационно проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге олимпийского турнира в Токио (Япония) со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Барти 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в третий круг Соррибес-Тормо поспорит с победительницей поединка Фиона Ферро (Франция) — Анастасия Севастова (Латвия).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.