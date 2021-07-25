Карен Хачанов вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на олимпийском теннисном турнире в Токио (Япония) под 12-м номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Карен 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в третий круг Хачанов поспорит с победителем матча Лукаш Клейн (Словакия) — Джеймс Дакворт (Австралия).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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