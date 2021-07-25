Екатерина Александрова пробилась во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг олимпийского турнира в Токио (Япония). На старте соревнований она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс, посеянную под 12-м номером, со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 51 минуту.
Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в третий круг Александрова поспорит с Надией Подороской из Аргентины.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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