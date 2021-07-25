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Россиянка Кудерметова проиграла испанке Мугурусе на старте теннисного турнира на Олимпиаде 2021

Россиянка Кудерметова проиграла испанке Мугурусе на старте олимпийского теннисного турнира
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг олимпийского турнира в Токио-2020 (Япония).

В стартовом матче Кудерметова в двух сетах уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (7) со счётом 5:7, 5:7. Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Кудерметова 15 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Мугурусы — 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Отметим, что Кудерметова продолжает выступление на Олимпийских играх в парном разряде вместе с соотечественницей Еленой Весниной.

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Олимпиада (ж). 1-й круг
25 июля 2021, воскресенье. 08:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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