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Елена Веснина стартовала на ОИ-2020 с победы над знаменосцем сборной Латвии Остапенко

Российская теннисистка Елена Веснина пробилась во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио-2020 (Япония).

В матче первого круга Веснина в трёх сетах обыграла знаменосца сборной Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:7 (6:2), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Веснина 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Остапенко — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За право выйти в 1/8 финала Олимпийских игр в одиночном разряде Веснина сразится с представительницей Италии Камилой Джорджи.

Отметим, что Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016 в парном разряде, она завоевала медаль в паре с Екатериной Макаровой. На текущих Олимпийских играх Веснина выступает в тандеме с Вероникой Кудерметовой.