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Елена Веснина стартовала на Олимпиаде-2021 с победы над знаменосцем сборной Латвии Остапенко

Елена Веснина стартовала на ОИ-2020 с победы над знаменосцем сборной Латвии Остапенко
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Российская теннисистка Елена Веснина пробилась во второй круг олимпийского теннисного турнира в Токио-2020 (Япония).

В матче первого круга Веснина в трёх сетах обыграла знаменосца сборной Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:7 (6:2), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Веснина 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Остапенко — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За право выйти в 1/8 финала Олимпийских игр в одиночном разряде Веснина сразится с представительницей Италии Камилой Джорджи.

Отметим, что Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро-2016 в парном разряде, она завоевала медаль в паре с Екатериной Макаровой. На текущих Олимпийских играх Веснина выступает в тандеме с Вероникой Кудерметовой.

Олимпиада (ж). 1-й круг
25 июля 2021, воскресенье. 07:40 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 4
6 		6 2 6
         
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Веснина
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