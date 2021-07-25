Медведев и Карацев потерпели поражение на старте теннисного турнира на ОИ-2020 в парах

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев не смогли выйти в 1/8 олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в парном разряде.
В стартовом матче Медведев и Карацев (4) в двух сетах уступили Филипу Полашеку и Лукашу Клейну из Словакии со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Россияне 4 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Полашека и Клейна — 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Отметим, ранее турнир покинула вторая российская пара Андрей Рублёв / Карен Хачанов.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.
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