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Медведев и Карацев потерпели поражение на старте теннисного турнира на Олимпиаде 2021 в парном разряде

Медведев и Карацев потерпели поражение на старте теннисного турнира на ОИ-2020 в парах
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев не смогли выйти в 1/8 олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в парном разряде.

В стартовом матче Медведев и Карацев (4) в двух сетах уступили Филипу Полашеку и Лукашу Клейну из Словакии со счётом 5:7, 4:6. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Россияне 4 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Полашека и Клейна — 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Отметим, ранее турнир покинула вторая российская пара Андрей Рублёв / Карен Хачанов.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
25 июля 2021, воскресенье. 10:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Д. Медведев А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Филип Полашек
Словакия
Филип Полашек
Лукаш Клейн
Словакия
Лукаш Клейн
Ф. Полашек Л. Клейн
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