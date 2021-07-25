Три казахстанские теннисистки не доиграли матчи 1-го круга на Олимпиаде-2020

Казахстанские теннисистки Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и Зарина Дияс досрочно завершили выступление на Играх в Токио в матчах 1-го круга. Спортсменки не доиграли матчи стартового раунда.
Юлия Путинцева снялась с матча с аргентинкой Надией Подороской при счёте (6:7 (4:7) 3:1), Дияс — с поединка с чешкой Барборой Крейчиковой (2:5), Ярослава Шведова — с игры с австралийкой Айлой Томлянович (5:7, 2:3).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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