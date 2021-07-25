Даниил Медведев: чувствую вину перед Карацевым и страной

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение на старте олимпийского турнира в Токио в парном разряде. В матче первого круга он в дуэте с Асланом Карацевым проиграл словакам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку со счётом 5:7, 4:6.

«Настроены были хорошо, работали хорошо на тренировках, сыграли с Асланом две парные встречи. Со своей стороны могу сказать, что не ожидал такой игры от словаков, особенно, что они будут так хорошо подавать. Они провели крутой матч. Очень недоволен собой за последние два гейма, но это теннис, это бывает. Конечно, обидно, чувствую большую вину перед партнёром и страной, чем если бы проиграл в одиночку на каком-нибудь турнире. Но опять же, это жизнь, это теннис. Не смогли показать свою лучшую игру», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

Аслан Карацев так оценил игру пары: «Готовились, провели здесь две-три тренировки, сыграли с Кареном Хачановым, Андреем Рублёвым, и с поляками. Было время подготовиться, настраивались на этот матч, рассчитывали на победу. Но не сложилось. Словаки очень хорошо подавали, принимать нам было очень сложно, а когда мы принимали, они очень хорошо перехватывали».

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