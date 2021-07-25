Андрей Рублёв проиграл на старте олимпийского теннисного турнира в Токио

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на олимпийском теннисном турнире в Токио (Япония) под пятым номером, не сумел пробиться во второй круг соревнований. В стартовом матче Рублёв уступил представителю Японии Кею Нисикори со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Рублёв 3 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

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