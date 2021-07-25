Андрей Рублёв: мне постоянно пишут: «Чтоб вся твоя семья сдохла»
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что ждёт много негатива в свой адрес после поражения в первом круге олимпийского турнира в Токио (Япония). Пятый сеяный Рублёв в двух сетах проиграл хозяину Олимпиады Кею Нисикори со счётом 3:6, 4:6 и покинул соревнования.
«Мне постоянно такое пишут. «Чтоб вся твоя семья сдохла» или вроде этого. Это уже что-то нормальное после каждого матча, думаю, там уже сообщений 50 таких. Не отвечаю и уже даже таких не блокирую. Хорошие сообщения пишут тоже, спасибо всем большое, безумно приятно, особенно когда нет зрителей», — приводит слова Рублёва «Р-Спорт».
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