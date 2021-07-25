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Опубликовано расписание второго круга теннисных турниров ОИ-2020 на понедельник

Опубликовано расписание второго круга теннисных турниров ОИ-2020 на понедельник
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Стало известно расписание второго круга олимпийских теннисных соревнований в Токио на понедельник.

Россиянин Даниил Медведев сыграет третьим запуском на первом корте с Сумитом Нагалом из Индии.

Екатерина Александрова встретится с Надией Подороской (Аргентина) на пятом корте, Анастасия Павлюченкова — с Анной-Леной Фридзам (Германия) на третьем корте, а Елена Веснина — с Камилой Джорджи (Италия) на корте номер шесть. Все девушки стартуют первым запуском.

Также Елена Веснина в паре с Вероникой Кудерметовой сыграет третьим запуском с голландским дуэтом Деми Схурс / Кики Бертенс на шестом корте.

Напомним, своё выступление на Олимпиаде продолжают Карен Хачанов и Аслан Карацев. Они сыграют свои матчи во вторник.

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