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Кей Нисикори рассказал, что помогло ему победить Андрея Рублёва в первом круге ОИ-2020

Кей Нисикори рассказал, что помогло ему победить Андрея Рублёва в первом круге ОИ-2020
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Японский теннисист Кей Нисикори обыграл россиянина Андрея Рублёва в первом круге Олимпийских игр — 2020 в Токио со счётом 6:3, 6:4. После игры японец рассказал, что помогло ему одержать победу.

«Я давно не показывал такого уровня и не обыгрывал игроков из топ-10. Мне кажется, прошло уже два года с последней победы.

Я немного нервничал перед матчем, но как только началась игра, всё волнение ушло. Думаю, что мне помог опыт. На своей первой Олимпиаде в 2008 году я очень переживал во время игры, и у меня остались плохие воспоминания об этом, но с тех пор я стал гораздо более опытным игроком. Психологически я стал гораздо сильнее, и это помогает мне в таких матчах», — приводит слова Нисикори Tennis Head.

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25 июля 2021, воскресенье. 11:30 МСК
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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