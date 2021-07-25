Кей Нисикори рассказал, что помогло ему победить Андрея Рублёва в первом круге ОИ-2020
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Японский теннисист Кей Нисикори обыграл россиянина Андрея Рублёва в первом круге Олимпийских игр — 2020 в Токио со счётом 6:3, 6:4. После игры японец рассказал, что помогло ему одержать победу.
«Я давно не показывал такого уровня и не обыгрывал игроков из топ-10. Мне кажется, прошло уже два года с последней победы.
Я немного нервничал перед матчем, но как только началась игра, всё волнение ушло. Думаю, что мне помог опыт. На своей первой Олимпиаде в 2008 году я очень переживал во время игры, и у меня остались плохие воспоминания об этом, но с тех пор я стал гораздо более опытным игроком. Психологически я стал гораздо сильнее, и это помогает мне в таких матчах», — приводит слова Нисикори Tennis Head.
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