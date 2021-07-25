Каспер Рууд одержал победу во втором турнире ATP подряд
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Норвежский теннисист Каспер Рууд сегодня обыграл Юго Гастона из Франции в финальном матче турнира в Гштааде со счётом 6:3, 6:2. Ровно неделю назад Рууд победил на турнире в Бостаде, не отдав своим соперникам ни одного гейма.
Продолжительность финальной встречи сегодня составила 1 час 36 минут. На счету Рууда 3 подачи навылет и 5 двойных ошибок при 4 реализованных брейк-пойнтах из 16. Гастон сделал один эйс и не допустил ни единой двойной ошибки, реализовав 1 брейк-пойнт из 10.
«Каждый матч был хорошим, и в каждом матче я играл хорошо. Когда ты находишься в финале турнира, ты отдаёшь все силы, несмотря ни на что, и именно это я сделал сегодня», — сказал Рууд после матча.
22-летний Рууд выиграл уже четыре турнира ATP в своей карьере.
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