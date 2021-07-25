Евгений Донской квалифицировался на турнир в Атланте

Российский теннисист Евгений Донской обыграл Мэттью Эбдена из Австралии в финальном матче квалификации к турниру в Атланте со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Евгений Донской выполнил 12 подач навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. Эбден сделал 11 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В первом круге россиянин может встретиться с Андреасом Сеппи (Италия), Тейлором Фритцем, Сэмом Куэрри либо с Брендоном Накашимой (все — США).

Турнир в Атланте пройдёт с 26 июля по 31 июля. Матчи пройдут на хардовом покрытии, призовой фонд

составил $555 995. Всего участие в турнире примет 28 теннисистов. Действующим победителем соревнований является Алекс де Минор (Австралия).