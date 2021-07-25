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Даниэль Коллинз выиграла турнир в Палермо

Даниэль Коллинз выиграла турнир в Палермо
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла Елену Габриэлу Рузе из Румынии в финальном матче турнира в Палермо со счётом 6:4, 6:2. Это первый титул американки под эгидой WTA.

Матч продолжался 1 час 46 минут. Коллинз сделала 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Рузе 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

На пути к финалу Коллинз обыграла Катарину Герлах (Германия), Мэддисон Инглис (Австралия), Астру Шарму (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).

В турнире приняли участие 32 спортсменки, из которых пятеро представляли Россию. Ни одна теннисистка не смогла пройти дальше второго круга. Матчи проходили на грунтовом покрытии, а общий призовой фонд составил € 189 708.

Палермо. Финал
25 июля 2021, воскресенье. 20:40 МСК
Даниэль Коллинз
44
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Елена-Габриэла Русе
137
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Комментарии
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