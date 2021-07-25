Даниэль Коллинз выиграла турнир в Палермо
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Американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла Елену Габриэлу Рузе из Румынии в финальном матче турнира в Палермо со счётом 6:4, 6:2. Это первый титул американки под эгидой WTA.
Матч продолжался 1 час 46 минут. Коллинз сделала 5 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Рузе 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
На пути к финалу Коллинз обыграла Катарину Герлах (Германия), Мэддисон Инглис (Австралия), Астру Шарму (Австралия) и Чжан Шуай (Китай).
В турнире приняли участие 32 спортсменки, из которых пятеро представляли Россию. Ни одна теннисистка не смогла пройти дальше второго круга. Матчи проходили на грунтовом покрытии, а общий призовой фонд составил € 189 708.
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