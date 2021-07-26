Екатерина Александрова опустилась на 30-ю позицию в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 26 июля российская теннисистка Екатерина Александрова опустилась на 30-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA. 26 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3778.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.
6 (6). Наоми Осака (Япония) — 2536.
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.
8 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2010.
10 (10). Кори Гауфф (США) — 2005.
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16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...
21 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1537...
30 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1052.
31 (30). Людмила Самсонова (Россия) — 1044...
55 (55). Вера Звонарёва (Россия) — 620...
64 (63). Анастасия Потапова (Россия) — 526...
88 (84). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.
89 (85). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...
99 (96). Анастасия Гасанова (Россия) — 328...
100 (98). Варвара Грачёва (Россия) — 299.
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