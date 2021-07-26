Каспер Рууд обошёл Аслана Карацева в Чемпионской гонке ATP
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В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 26 июля норвежский теннисист Каспер Рууд обошёл россиянина Аслана Карацева и занял девятую строчку. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. В топ-10 также входят россияне Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
Чемпионская гонка ATP. 26 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4660.
3 (3). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 3195.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.
9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 2020.
10 (9). Аслан Карацев (Россия) — 1785.
...
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 985.
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