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Арина Соболенко завершила выступление на Олимпиаде-2020 в Токио

Арина Соболенко завершила выступление на Олимпиаде-2020 в Токио
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила во втором круге женского олимпийского турнира в Токио Донне Векич из Хорватии со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За весь матч Соболенко выполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 12. Векич сделала 6 эйсов, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

В следующем круге представительница Хорватии сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

В соревнованиях продолжает своё участие Анастасия Павлюченкова (Россия), которая за первые две игры отдала своим соперницам всего лишь 3 гейма. Ещё две россиянки — Елена Веснина и Екатерина Александрова — сегодня уступили в своих матчах в одиночном разряде.

Олимпиада (ж). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 08:05 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 3
6 		3 7 7
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
«Важно было выиграть быстро». Павлюченкова на Олимпиаде разгромила уже вторую соперницу «Важно было выиграть быстро». Павлюченкова на Олимпиаде разгромила уже вторую соперницу
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