Элина Свитолина обыграла Айлу Томлянович во втором круге олимпийского турнира в Токио
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге олимпийского турнира в Токио.
Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету украинки 2 подачи навылет и 6 двойных ошибок при 7 реализованных брейк-пойнтах из 18. Томлянович сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
В следующем круге Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции.
Финал женского одиночного разряда назначен на первое августа.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
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