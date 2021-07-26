Элина Свитолина обыграла Айлу Томлянович во втором круге олимпийского турнира в Токио

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге олимпийского турнира в Токио.

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету украинки 2 подачи навылет и 6 двойных ошибок при 7 реализованных брейк-пойнтах из 18. Томлянович сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции.

Финал женского одиночного разряда назначен на первое августа.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.