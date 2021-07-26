Новак Джокович вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. На счету Джоковича 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 100-процентная реализация брейк-пойнтов — 3 из 3. Штруфф трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.
В третьем круге Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.
Напомним, в турнире продолжают своё участие три россиянина. Даниил Медведев уже прошёл в третий круг, а Карен Хачанов и Аслан Карацев проведут свои матчи завтра.
Финал теннисного турнира среди мужчин в одиночном разряде назначен на 1 августа.
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