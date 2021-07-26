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Новак Джокович вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио

Новак Джокович вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа во втором круге олимпийского теннисного турнира в Токио со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. На счету Джоковича 13 эйсов, 1 двойная ошибка и 100-процентная реализация брейк-пойнтов — 3 из 3. Штруфф трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В третьем круге Джокович сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании.

Напомним, в турнире продолжают своё участие три россиянина. Даниил Медведев уже прошёл в третий круг, а Карен Хачанов и Аслан Карацев проведут свои матчи завтра.

Финал теннисного турнира среди мужчин в одиночном разряде назначен на 1 августа.

Олимпиада (м). 2-й круг
26 июля 2021, понедельник. 11:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Ян-Леннард Штруфф
48
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Комментарии
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