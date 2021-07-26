Опубликовано расписание четвёртого игрового дня теннисных турниров на ОИ-2020

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Стало известно расписание олимпийских теннисных соревнований в Токио на вторник. Мужчины доигрывают второй круг в одиночных соревнованиях, а у женщин стартует 1/8 финала.

Аслан Карацев сыграет с Жереми Шарди из Франции первым запуском на четвёртом корте. Карен Хачанов и его соперник из Австралии Джеймс Дакворт выйдут на корт номер три вторым запуском. Анастасия Павлюченкова встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо на 5-м корте, девушки стартуют первым запуском.

Игровой день начинается в 5:00 по мск.

Напомним, сегодня россиянин Даниил Медведев прошёл в третий круг соревнований. Помимо успеха Анастасии Павлюченковой в одиночном женском разряде, Елена Веснина и Вероника Кудерметова успешно преодолели второй круг парного разряда.

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