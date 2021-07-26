Опубликовано расписание четвёртого игрового дня теннисных турниров на ОИ-2020

Стало известно расписание олимпийских теннисных соревнований в Токио на вторник. Мужчины доигрывают второй круг в одиночных соревнованиях, а у женщин стартует 1/8 финала.
Аслан Карацев сыграет с Жереми Шарди из Франции первым запуском на четвёртом корте. Карен Хачанов и его соперник из Австралии Джеймс Дакворт выйдут на корт номер три вторым запуском. Анастасия Павлюченкова встретится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо на 5-м корте, девушки стартуют первым запуском.
Игровой день начинается в 5:00 по мск.
Напомним, сегодня россиянин Даниил Медведев прошёл в третий круг соревнований. Помимо успеха Анастасии Павлюченковой в одиночном женском разряде, Елена Веснина и Вероника Кудерметова успешно преодолели второй круг парного разряда.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 26 июля 2021
-
13:17
-
12:14
-
11:17
-
10:49
-
10:09
-
09:21
-
08:06
-
07:04
-
07:02
-
06:58
-
06:41
-
06:34
-
06:06
- 25 июля 2021
-
22:47
-
22:37
-
21:30
-
20:14
-
18:50
-
18:08
-
17:24
-
13:32
-
12:46
-
12:39
-
12:12
-
11:28
-
10:03
-
09:59
-
08:13
-
07:06
-
06:54
-
06:49
-
00:41
- 24 июля 2021
-
23:39
-
20:27
-
20:25