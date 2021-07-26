Экс пятая ракетка мира Жо-Вильфрид Цонга во второй раз стал отцом

36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга стал отцом во второй раз. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме», опубликовав трогательное фото с детьми.

Публикация доступна в «инстаграме» Жо-Вильфрида Цонга.

«С двумя моими ребятами», — написал Цонга в своём «инстаграме».

Напомним, в марте 2017 года подруга француза Нура родила ему сына. Летом 2018 года Жо-Вильфрид и Нура поженились.

Жо-Вильфрид Цонга — бывшая пятая ракетка мира, финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).