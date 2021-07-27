Элина Свитолина: мой папа был бы очень расстроен, если бы я играла под фамилией Монфиса

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением об условиях на Олимпиаде и смене фамилии после свадьбы с французом Гаэлем Монфисом.
«Свободного времени как такого нет, всё время уходит на тренировки, на восстановление. К картонной кровати я уже приспособилась, мне даже нравится, что она такая жестковатая немного. Я сплю достаточно хорошо. А вот погодные условия достаточно тяжёлые. Часа в 4 только падает температура, и играть очень комфортно. До этого времени играть очень-очень сложно, не только жара давит, но и даже кроссовки горят. Но мы все в одинаковых условиях, кто крепче и лучше подготовлен, тот и на коне.
Я не знаю, почему некоторые ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я её поменяла. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры поменяю фамилию для личной жизни. Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я поменяла фамилию и играла под фамилией Гаэля Монфиса. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
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