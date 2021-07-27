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Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге на Олимпиаде-2021

Наоми Осака неожиданно проиграла в третьем круге олимпийского теннисного турнира в Токио
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Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на олимпийском турнире в Токио под вторым номером, не смогла выйти в четвертьфинал. В третьем круге она неожиданно проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

Наоми, которая зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия, 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с победительницей поединка Паула Бадоса (Испания) — Надия Подороска (Аргентина).

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Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Олимпиада (ж). 3-й круг
27 июля 2021, вторник. 06:45 МСК
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Наоми Осака
2
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
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