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Аслан Карацев уступил во втором круге олимпийского турнира в Токио

Аслан Карацев уступил во втором круге олимпийского турнира в Токио
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во втором круге олимпийского турнира в Токио французу Жереми Шарди со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Карацева 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Шарди 20 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.

В следующем круге француз встретится с победителем пары Лиам Броди (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша).

В одиночном мужском разряде на Олимпийских играх — 2020 в Токио продолжают своё выступление ещё два россиянина: Даниил Медведев вчера успешно прошёл в третий круг соревнований, а Карен Хачанов сейчас играет с австралийцем Джеймсом Даквортом в матче второго круга.

Олимпиада (м). 2-й круг
27 июля 2021, вторник. 06:10 МСК
Аслан Карацев
24
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Жереми Шарди
68
Франция
Жереми Шарди
Ж. Шарди
Комментарии
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