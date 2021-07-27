Аслан Карацев уступил во втором круге олимпийского турнира в Токио
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Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во втором круге олимпийского турнира в Токио французу Жереми Шарди со счётом 5:7, 6:4, 3:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. На счету Карацева 4 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Шарди 20 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов.
В следующем круге француз встретится с победителем пары Лиам Броди (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша).
В одиночном мужском разряде на Олимпийских играх — 2020 в Токио продолжают своё выступление ещё два россиянина: Даниил Медведев вчера успешно прошёл в третий круг соревнований, а Карен Хачанов сейчас играет с австралийцем Джеймсом Даквортом в матче второго круга.
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