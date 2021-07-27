Элина Свитолина одержала волевую победу и вышла в четвертьфинал ОИ-2020 в Токио
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио Марию Саккари из Греции со счётом 5:7, 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. На счету украинки 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейков при 12 брейк-пойнтах. Саккари сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Элина Свитолина сыграет с победителем пары Каролина Плишкова (Чехия) — Камила Джорджи (Италия).
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Финал турнира в женском одиночном разряде назначен на 1 августа. В соревнованиях продолжает своё участие россиянка Анастасия Павлюченкова, которая сегодня также вышла в четвертьфинал.
Олимпиада (ж). 3-й круг
27 июля 2021, вторник. 08:15 МСК
19
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
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Элина Свитолина
Э. Свитолина
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