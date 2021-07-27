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В 1/4 финала женского одиночного разряда на ОИ-2020 вышла всего одна победительница ТБШ

В 1/4 финала женского одиночного разряда на ОИ-2020 вышла всего одна победительница ТБШ
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В одиночном разряде женского олимпийского турнира в Токио после игр третьего круга осталась всего одна победительница турниров «Большого шлема». Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла Элисон Ван Эйтванк из Бельгии и успешно добралась до четвертьфинала.

В третьем круге японка Наоми Осака неожиданно уступила Маркете Вондрушовой из Чехии, а недавняя победительница «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова (Чехия) проиграла Белинде Бенчич (Швейцария).

Напомним, в первом круге прогремела ещё одна сенсация — первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» Эшли Барти не смогла обыграть представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо.

Также Петра Квитова (Чехия), Елена Остапенко (Латвия) и Ига Свёнтек (Польша) не сумели пробиться даже в третий круг соревнований.

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