Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Аслана Карацева с Олимпиады в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по поводу поражения Аслана Карацева во втором круге олимпийского турнира в Токио.
«Карацев должен был выигрывать, вёл в первом сете, но не справился с напряжением. Аслан примерно так же проиграл Шарди на Уимблдоне, со множеством вариантов не довёл до конца. Карацев просто зажался, висел на одном-двух очках.
Сказалось и отсутствие опыта, у Аслана не было таких удачных выступлений, как в этом году. Не было такого количества матчей со столь серьёзными соперниками, плюс ответственность. Не справился с нервным напряжением, по качеству игры не могу сказать, что было плохо, но в ответственные моменты зажался. Нужно было выиграть первый сет, когда вёл 5:3, потом была своя подача, там был упущен шанс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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