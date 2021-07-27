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Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Хачанову, чтобы пройти Шварцмана в третьем круге ОИ

Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Хачанову, чтобы пройти Шварцмана в третьем круге ОИ
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, как нужно сыграть Карену Хачанову в третьем круге олимпийского турнира, чтобы обыграть аргентинца Диего Шварцмана.

«Карен показал жёсткую игру, хорошо они знают друг друга с Даквортом. Хачанов держал подачу, не проиграл её, имел больше вариантов и закономерно победил. В своём стиле, Карену ничего не нужно было выдумывать, а просто играть чисто и надёжно.

Со Шварцманом будет тяжёлый матч, нужно стабильно держать подачу, потому что бегать придётся много. Соперник моторнее, цепкий, и за счёт более мощной игры и созидания можно победить. Карену нужно стабильно подавать первый мяч на процентов 60-70, и тогда всё будет хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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