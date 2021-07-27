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Мария Шарапова высказалась об исторической победе российских гимнасток на Олимпиаде-2020

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова отреагировала на историческую победу российских гимнасток в командном многоборье на летних Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Российские гимнастки впервые в истории завоевали золото в командном многоборье на Олимпиаде.

Публикация доступна в «твиттере» Марии Шараповой.

«Красиво, элегантно и без страха», — написала Шарапова в своём «твиттере», сделав репост новости Международного олимпийского комитета (МОК) о победе россиянок.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.