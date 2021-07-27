Микаэль Имер поделился впечатлениями от победы на старте турнира ATP-250 в Кицбюэле
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Шведский теннисист Микаэль Имер прокомментировал выход во второй круг турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). На старте соревнований он обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счётом 6:3, 7:5.
«Я стараюсь двигаться вперёд шаг за шагом и концентрируюсь на своей работе. В этом матче всё для меня сложилось отлично. Я следовал своему плану, хотя в некоторых моментах матча это было нелегко. Победа стала приятным бонусом для меня», — приводит слова Имера официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Микаэль поспорит с австрийцем Александером Эрлером, получившим уайлд-кард от организаторов.
В 2020 году победителем этих соревнований стал серб Миомир Кецманович. В финальном матче он обыграл немца Янника Ханфмана со счётом 6:4, 6:4.
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