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Наоми Осака – о вылете с Олимпиады-2020: это случилось из-за сильного давления

Наоми Осака – о вылете с Олимпиады-2020: это случилось из-за сильного давления
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Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения в третьем круге теннисного турнира на домашней Олимпиаде-2020 в Токио. Вторая сеяная Осака со счётом 1:6, 4:6 уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.

«Меня огорчает каждое поражение, но это отстойнее, чем другие. Я чувствую, что оно случилось из-за сильного давления. Думаю, оно было таким сильным, потому что раньше я не играла на Олимпиадах, и для первого раза это слишком.

Я и раньше делала длительные перерывы, но потом успешно выступала. Не скажу, что сейчас выступила плохо, но знаю, что мои ожидания были намного выше. У меня был не очень хороший настрой, потому что я пока не знаю, как справляться с этим давлением — так что это лучшее, что я могла сделать в такой ситуации», — приводит слова Осаки AP.

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