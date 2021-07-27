Наоми Осака – о вылете с Олимпиады-2020: это случилось из-за сильного давления

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака поделилась эмоциями после поражения в третьем круге теннисного турнира на домашней Олимпиаде-2020 в Токио. Вторая сеяная Осака со счётом 1:6, 4:6 уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой.
«Меня огорчает каждое поражение, но это отстойнее, чем другие. Я чувствую, что оно случилось из-за сильного давления. Думаю, оно было таким сильным, потому что раньше я не играла на Олимпиадах, и для первого раза это слишком.
Я и раньше делала длительные перерывы, но потом успешно выступала. Не скажу, что сейчас выступила плохо, но знаю, что мои ожидания были намного выше. У меня был не очень хороший настрой, потому что я пока не знаю, как справляться с этим давлением — так что это лучшее, что я могла сделать в такой ситуации», — приводит слова Осаки AP.
- 27 июля 2021
-
23:11
-
22:59
-
22:18
-
22:01
-
20:52
-
20:32
-
20:24
-
17:30
-
13:15
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:19
-
12:04
-
11:33
-
11:05
-
10:53
-
09:57
-
09:29
-
08:02
-
07:25
-
00:09
- 26 июля 2021
-
23:16
-
22:31
-
20:14
-
19:47
-
15:12
-
14:49
-
13:17
-
12:14
-
11:17
-
10:49
-
10:09
-
09:21
-
08:06