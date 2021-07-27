Шамиль Тарпищев оценил состояние Даниила Медведева перед матчем 1/8 Олимпиады-2020

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил состояние второй ракетки мира Даниила Медведева (2) перед матчем третьего круга на олимпийском теннисном турнире в Токио (Япония) с итальянцем Фабио Фоньини (15).

«Настроение у Даниила хорошее, он хорошо себя чувствует, завтра у него матч с итальянцем Фабио Фоньини. Считаю, что Даниил постепенно обретает необходимую форму, скажем так. Надо признать, что условия в Токио для игры не самые простые. Мячи тяжёлые, влажность, жара – всё это сказывается. К тому же Даниил далековато играет от задней линии. Тем не менее, уже видно, что играет он значительно лучше, чем на старте турнира», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

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