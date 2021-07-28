Веснина прокомментировала разгромную победу над украинской парой в 1/4 финала ОИ-2020

Российская теннисистка Елена Веснина, выступающая на ОИ-2020 в парном разряде с Вероникой Кудерметовой, прокомментировала разгром украинской пары в 1/4 финала турнира.
«Провели сегодня с Вероникой хороший матч, ровный и чистый. Соперниц мы хорошо знаем, но периодически всё равно немного путались. С самого начала настраивались максимально серьёзно и не давали себе расслабиться ни на одну секунду, потому что на Олимпийских играх нужно постоянно сохранять концентрацию. Ведь всё может в любой момент перевернуться на 180 градусов, особенно в парном разряде», — цитирует Елену телеграм-канал Олимпийского комитета России.
Напомним, российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в парном разряде, разгромив украинок Надежду и Людмилу Киченок со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час.
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