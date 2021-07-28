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Медведев — судье: могу доиграть матч, но могу и умереть. Кто будет нести ответственность?

Медведев — судье: могу доиграть матч, но могу и умереть. Кто будет нести ответственность?
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Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером, пробился в четвертьфинал, одолев представителя Италии Фабио Фоньини (15) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. В ходе встречи у второй ракетки мира возникли трудности, и он вызывал на корт врача.

В одном из моментов судья спросил Даниила, в порядке ли он.

«Я могу доиграть матч, но могу и умереть. Если я умру, кто будет нести ответственность?» — приводит ответ Медведева журналист Тумайни Карайол в своём «твиттере».

За выход в полуфинал олимпийского турнира Медведев поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6).

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Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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