Испанская теннисистка не доиграла матч 1/4 финала ОИ-2020 из-за теплового удара

Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч олимпийского турнира в Токио (Япония) из-за теплового удара, сообщает журналист Тумайни Карайол в «твиттере». Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.

За выход в финал Вондроушова поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.