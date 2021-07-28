Стали известны соперницы Весниной и Кудерметовой в полуфинале олимпийского турнира в Токио

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, посеянные на олимпийском турнире в Токио в парном разряде под первым номером, вышли в полуфинал, обыграв австралиек Эшли Барти и Сторм Сэндерс (6) со счётом 3:6, 6:4, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

За выход в финал лидеры посева поспорят с россиянками Еленой Весниной и Вероникой Кудерметовой.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.