Медведев – первый российский теннисист с 2004 года, сумевший добраться до 1/4 финала ОИ

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на олимпийском турнире в Токио (Япония) под вторым номером одолел в 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини (15) со счётом 6:2, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 25 минут.

Таким образом, на своей дебютной Олимпиаде Даниил Медведев сумел добраться уже до 1/4 финала. До этой стадии российские мужчины последний раз добирались в Афинах-2004. Тогда в восьмёрку лучших на Играх попал Михаил Южный. Теперь Медведев будет сражаться за попадание в полуфинал с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.