Карен Хачанов: для чего играть при такой жаре — чтобы умирать на корте?

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио. В третьем круге он победил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 2:6, 6:1.

«По жаре тяжело играть в теннис. Первый сет был относительно лёгким. Наверное, сегодня я начал лучше всего, играл агрессивно, как хотел. Но сегодня было более душно и жарко, это давило, играть длинные розыгрыши не хотелось. Я хорошо принимал, подавал, Шварцман поначалу этого не ожидал. А потом завязалась борьба, Шварцман начал давить и второй сет я проиграл.

Мы просили ставить матчи попозже. Не хочу показаться слабым или привередливым, я физически достаточно сильный. Но для чего играть при такой жаре – чтобы умирать на корте? Другие виды спорта играют в зале под кондиционером, кто-то начинает на улице в 9 утра. Я не вижу проблем начинать в 4-5 – будет душно, но хотя бы без солнца», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата».