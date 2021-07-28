Карен Хачанов: для чего играть при такой жаре — чтобы умирать на корте?

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио. В третьем круге он победил аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 2:6, 6:1.
«По жаре тяжело играть в теннис. Первый сет был относительно лёгким. Наверное, сегодня я начал лучше всего, играл агрессивно, как хотел. Но сегодня было более душно и жарко, это давило, играть длинные розыгрыши не хотелось. Я хорошо принимал, подавал, Шварцман поначалу этого не ожидал. А потом завязалась борьба, Шварцман начал давить и второй сет я проиграл.
Мы просили ставить матчи попозже. Не хочу показаться слабым или привередливым, я физически достаточно сильный. Но для чего играть при такой жаре – чтобы умирать на корте? Другие виды спорта играют в зале под кондиционером, кто-то начинает на улице в 9 утра. Я не вижу проблем начинать в 4-5 – будет душно, но хотя бы без солнца», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата».
- 28 июля 2021
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:29
-
09:17
-
09:14
-
09:03
-
08:58
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:44
-
07:34
-
06:54
-
06:39
-
06:09
-
06:06
- 27 июля 2021
-
23:11
-
22:59
-
22:18
-
22:01
-
20:52
-
20:32
-
20:24
-
17:30
-
13:15
-
13:00
-
12:49