Тарпищев прокомментировал проблемы Медведева со здоровьем в матче третьего круга на ОИ

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о проблемах Даниила Медведева со здоровьем во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.

«Зная Даню, или он отказывается сразу. А если он попросил медицинскую помощь и сидит, значит всё нормально», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата».

Медведев победил Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. За выход в полуфинал Даниил поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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