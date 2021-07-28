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Иностранный журналист, разозливший вопросом Медведева: Хачанов вчера нормально ответил

Иностранный журналист, разозливший вопросом Медведева: Хачанов вчера нормально ответил
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Чилийский журналист прокомментировал инцидент, который случился на пресс-конференции после выхода Даниила Медведева в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио. Репортёр задал второй ракетке мира резкий вопрос и вывел россиянина из себя. Журналист спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров».

Медведев сразу прервал общение и потребовал, чтобы этот журналист на его матчах больше не работал.

«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал. Вчера я спрашивал о том же Хачанова, и всё было нормально. Может, он просто не понял вопрос», — цитирует журналиста «Спорт-экспресс».

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