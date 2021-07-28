Елена Веснина — о выходе в 1/4 финала Олимпиады в миксте: лидер у нас Аслан, скала

Российская теннисист Елена Веснина прокомментировала выход в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в миксте. На старте соревнований она в дуэте с Асланом Карацевым победила французскую пару Кристина Младенович / Николя Маю со счётом 6:4, 6:2.
«У нас командная игра, мы распределили обязанности. Лидер у нас Аслан, скала. Обе игры были очень напряжённые. В миксте у нас был первый матч, в паре уже сыграли несколько матчей. В миксте было важно сразу выйти и не упустить шансы, у нас это здорово получилось: сделали ранний брейк, по ходу игры выглядели более настойчивыми, своё забирали.
Об исторических достижениях не думаю. Хотелось бы войти в историю? Я уже в истории, всё и так в порядке, буду действовать от матча к матчу. У меня прекрасные напарники, буду делать всё для того, чтобы помочь своей команде и напарнику выиграть каждый матч. Мы уже на Олимпиаде — это достижение.
Наверное, напарники должны хотя бы хорошо общаться. Аслан более тихий и скромный парень, я же поактивнее. Мы хорошо друг друга дополняем в этом плане. Сразу почувствовала, что с Асланом на корте мне комфортно.
Мы смотрели спортивную гимнастику, плавание: Рылов, Колесников, за Юлечку Ефимову болею всегда. Ждать ли после тенниса на телевидении? Почему нет, ха-ха", — передаёт слова Весниной корреспондент «Чемпионата».
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