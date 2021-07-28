Пэм Шрайвер — о жаре на ОИ в Токио: почему бы не начинать матчи в 5 вечера?

Победительница парного турнира летней Олимпиады-1988 американка Пэм Шрайвер поделилась мнением на тему жары на Играх в Токио.
«Почему бы матчам на Олимпийских играх 2020 года не начинаться в 5 вечера? Я вспоминаю Сеул-88, в сентябре там было очень влажно. Мне грустно за такие условия и это расписание», — написала она в своём «твиттере».
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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