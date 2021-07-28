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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, обыграв хорватскую пару Дария Юрак — Иван Додиг со счётом 5:7, 6:4, 11:9. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

Анастасия и Андрей 5 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету хорватского дуэта 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Павлюченкова и Рублёв поспорят с победителями матча Ярослава Шведова / Андрей Голубев (Казахстан) — Эна Шибахара / Бен Маклаклан (Япония).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада — микст. 1-й круг
28 июля 2021, среда. 12:10 МСК
Дария Юрак
Хорватия
Дария Юрак
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Д. Юрак И. Додиг
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 0 9
5 		6 1 11
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Павлюченкова А. Рублёв
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