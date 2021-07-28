Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио (Япония) в миксте, обыграв хорватскую пару Дария Юрак — Иван Додиг со счётом 5:7, 6:4, 11:9. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.
Анастасия и Андрей 5 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету хорватского дуэта 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Павлюченкова и Рублёв поспорят с победителями матча Ярослава Шведова / Андрей Голубев (Казахстан) — Эна Шибахара / Бен Маклаклан (Япония).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
|1
|2
|3
|
|4
|0 9
|
|6
|1 11
- 28 июля 2021
-
14:30
-
14:04
-
13:17
-
12:09
-
12:03
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:42
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:29
-
09:17
-
09:14
-
09:03
-
08:58
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:44
-
07:34
-
06:54
-
06:39
-
06:09
-
06:06
- 27 июля 2021
-
23:11
-
22:59