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Элина Свитолина: для Украины Олимпиада — это действительно большое событие

Элина Свитолина: для Украины Олимпиада — это действительно большое событие
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира со счётом 6:4, 6:4.

«Я знаю, что для Украины Олимпиада — это действительно большое событие. Я ценю Олимпиаду, как и турниры «Большого шлема», поэтому старалась подготовиться к тому, чтобы показать свой лучший теннис. И вот я в полуфинале, и у меня есть шанс получить медаль. Это очень важно для меня, но я стараюсь не заглядывать дальше одного матча. Сегодня был действительно хороший поединок, я думаю, один из лучших, которые я провела здесь. Это определённо поможет мне в следующем матче», — приводит слова Свитолиной WTA.

За выход в финал Свитолина поспорит с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

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