Василий Уткин отреагировал на конфликт Даниила Медведева с журналистом на Олимпиаде

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал конфликт российского теннисиста Даниила Медведева с иностранным журналистом после матча третьего круга на Олимпиаде в Токио.

Репортёр спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев вышел из себя и сразу прекратил общение с журналистом. Россиянин также потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах.

«Меня всё время удивляет сыр-бор в ситуациях вроде той, что сегодня мусолится с Даниилом Медведевым. Ну какое ущемление прав журналиста? Святое право журналиста — задать любой вопрос. Святое право спортсмена — ответить, или не ответить, или послать.

Парень два часа на адской жаре играл. Не до церемоний. Отшил нормально. Черчесов, например, так никогда не сможет, но у Валерия Георгиевича Карпина стоит взять пару уроков», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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