Международная федерация тенниса приняла просьбы игроков отложить начало матчей из-за жары

Международная федерация тенниса (ITF) согласилась изменить время начала матчей на олимпийском теннисном турнире в Токио по многочисленным просьбам игроков.
«В интересах здоровья и благополучия игроков и после обширных консультаций ITF объявила об изменении графика из-за повышения температуры и влажности, которые в настоящее время наблюдаются в Токио, Япония», — говорится в заявлении ITF на официальном сайте.
Матчи будут начинаться на 4 часа позже, то есть в 9 утра мск вместо 5 утра.
Ранее некоторые игроки перенесли тепловой удар. Например, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч на Олимпиаде. Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 28 июля 2021
-
18:01
-
17:24
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:58
-
14:30
-
14:04
-
13:17
-
12:09
-
12:03
-
11:58
-
11:44
-
10:53
-
10:42
-
10:24
-
10:18
-
10:14
-
10:10
-
10:04
-
10:01
-
09:46
-
09:29
-
09:29
-
09:17
-
09:14
-
09:03
-
08:58
-
08:51
-
08:42
-
08:30
-
08:20
-
08:03
-
07:44
-
07:34