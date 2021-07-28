Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Международная федерация тенниса приняла просьбы игроков отложить начало матчей из-за жары

Международная федерация тенниса приняла просьбы игроков отложить начало матчей из-за жары
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация тенниса (ITF) согласилась изменить время начала матчей на олимпийском теннисном турнире в Токио по многочисленным просьбам игроков.

«В интересах здоровья и благополучия игроков и после обширных консультаций ITF объявила об изменении графика из-за повышения температуры и влажности, которые в настоящее время наблюдаются в Токио, Япония», — говорится в заявлении ITF на официальном сайте.

Матчи будут начинаться на 4 часа позже, то есть в 9 утра мск вместо 5 утра.

Ранее некоторые игроки перенесли тепловой удар. Например, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч на Олимпиаде. Она проиграла первый сет чешке Маркете Вондроушовой со счётом 3:6 и не смогла продолжить борьбу.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Новость по теме
Пэм Шрайвер — о жаре на ОИ в Токио: почему бы не начинать матчи в 5 вечера?
Хватит издеваться! В Токио из-за жары теннисисты уже чуть не падают на корт без сознания Хватит издеваться! В Токио из-за жары теннисисты уже чуть не падают на корт без сознания
Новость по теме
Испанская теннисистка не доиграла матч 1/4 финала ОИ-2020 из-за теплового удара
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021